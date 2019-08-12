2019-08-12T10:31:31+03:00
Происшествия

На Кубани местные жители застряли на лодке в Ахтарском лимане

В плавсредстве закончился бензин
Александра ПОДУШКО
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Фото: «Кубань-СПАС»Фото: «Кубань-СПАС»
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11 августа семья с двумя детьми из Приморско-Ахтарска отправилась на моторной лодке в Ахтарский лиман. Они хотели полюбоваться лотосами.

Чтобы добраться до растений, нужно проплыть около 20 километров. Когда путешественники мчали обратно к берегу, их лодка заглохла. В плавсредстве закончился бензин.

- Туристам пришлось позвонить спасателям. На место происшествия на катере вышли сотрудники Приморско-Ахтарского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели доставили лодку с пассажирами к причалу. Медицинская помощь никому не понадобилась, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Напомним, вечером 7 августа в станице Малотенгинской Отрадненского района произошло ЧП. В общественный питьевой колодец упала кошка. Местные жители пытались самостоятельно помочь животному, но у них ничего не вышло. Тогда они позвонили в аварийно-спасательную «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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