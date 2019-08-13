СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-13T11:36:01+03:00

В Анапе запретили купаться в море на катамаранах и надувных матрасах Фото: Архив "КП"

Об этом сообщили в пресс-службе Анапы

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На курорте усилился отжимной северо-восточный ветер, в связи с этим экстренные службы города запретили купаться в море на катамаранах и надувных матрасах.

В Управлении гражданской обороны и защиты населения предупреждают, что необходимо соблюдать меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье.

- Руководители предприятий и организаций примут меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Напомним, 11 августа семья с двумя детьми из Приморско-Ахтарска отправилась на моторной лодке в Ахтарский лиман. Они хотели полюбоваться лотосами. Чтобы добраться до растений, нужно проплыть около 20 километров. Когда путешественники мчали обратно к берегу, их лодка заглохла. В плавсредстве закончился бензин.

ИСТОЧНИК KP.RU