2019-08-13T11:36:01+03:00
Общество

В Анапе запретили купаться в море на катамаранах и надувных матрасах

Об этом сообщили в пресс-службе Анапы
Александра ПОДУШКО
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В Анапе запретили купаться в море на катамаранах и надувных матрасахВ Анапе запретили купаться в море на катамаранах и надувных матрасахФото: Архив "КП"
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На курорте усилился отжимной северо-восточный ветер, в связи с этим экстренные службы города запретили купаться в море на катамаранах и надувных матрасах.

В Управлении гражданской обороны и защиты населения предупреждают, что необходимо соблюдать меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье.

- Руководители предприятий и организаций примут меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Напомним, 11 августа семья с двумя детьми из Приморско-Ахтарска отправилась на моторной лодке в Ахтарский лиман. Они хотели полюбоваться лотосами. Чтобы добраться до растений, нужно проплыть около 20 километров. Когда путешественники мчали обратно к берегу, их лодка заглохла. В плавсредстве закончился бензин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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