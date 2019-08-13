2019-08-13T12:29:33+03:00
Общество

Губернатор Кубани взял на контроль подвоз питьевой воды жителям трех городов

Ремонтные работы «Троицкого группового водопровода» планируют завершить 13 августа к 18:00
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Вениамин Кондратьев поручил главам Новороссийска, Геленджика и Крымска держать на контроле подвоз питьевой воды жителям.

Губернатор подчеркнул, что аварийные бригады всю ночь устраняли порыв на участке централизованной системы холодного водоснабжения «Троицкого группового водопровода», в районе хутора Плавни Крымского района.

- В Новороссийске воду к домам подвозят 19 машин, в Крымске - 12, в Геленджике – 15, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С пяти утра идет сварка трубы. Затем систему промоют и постепенно возобновлять подачу воды. Завершить ремонт планируют к 18:00.

Как ранее сообщала «КП» - Кубань», крупная авария, произошедшая на Троицком групповом водоводе вечером 12 августа, оставила жителей сразу трех городов без блага цивилизации. Водоснабжение прекращено в домах Новороссийска, Геленджика, а также Крымска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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