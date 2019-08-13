В станице Старокорсунской завершили ремонт дороги

СЕГОДНЯ 13:40 2019-08-13T13:40:43+03:00

На это в рамках нацпроекта выделили 5 миллионов рублей

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В станице Старокорсунской закончили ремонт улицы Пролетарской – от Чонгарской до Северной. На это было выделено более 5 миллионов рублей. Общая протяженность ремонтируемого участка составила 467 метров.

- Для работ не ограничивали движение транспорта, сначала ремонтировали на одной половине проезжей части, затем – на другой. Уже уложили новый асфальт, укрепили обочины, установили два новых остановочных павильона, – рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

- На участке ликвидировали локальные просадки основания «дорожной одежды», для удобства жителей сделали подходы к пешеходному переходу. Нанесли разметку, установили дорожные знаки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Армавире благоустроят общественные территории.

ИСТОЧНИК KP.RU