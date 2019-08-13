Соревнования по парусному спорту состоятся в Сочи

СЕГОДНЯ 13:52 2019-08-13T13:52:36+03:00

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Всю следующую неделю, с 19 по 24 августа, в акватории «Юг-спорт» Сочи будут проходить городские соревнования по парусному спорту в международном классе яхт «Оптимист».

- Торжественное открытие состязаний состоится 19 августа в 11:30, а уже в 13:00 регате будет дан старт, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Регата проходит уже второй раз. В соревнованиях принимают участие спортсмены от 9 до 14 лет. У большинства из них есть второй и третий взрослые разряды по парусному спорту, многие из ребят готовятся к поездке на первенство России в Тольятти.

Напомним, Чемпионат России по велоспорту пройдет в Краснодаре. На соревнования приедут ведущие спортсмены из 20 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU