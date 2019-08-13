В Туапсинском районе тушат лес с помощью вертолета
Для тушения крупного пожара в Туапсинском районе привлекли авиацию. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Вертолет летает над лесом и сбрасывают несколько тонн воды, пытаясь переломить ситуацию в борьбе с огненной стихией.
- Задействован в работе Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте ЧП развернут оперативный штаб.
В Туапсинском районе тушат с помощью вертолета.
Напомним, сообщение о возгорании леса около бухты Инала поступило спасателям в 14:20. Как удалось узнать «КП» - Кубань», лес горит в труднодоступном месте. В районе пожара расположено две базы отдыха, угрозы распространения пожара нет.
По предварительным данным, никто не пострадал.
В настоящее время возгорание локализовано на площади 8 тысяч квадратов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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