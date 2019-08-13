2019-08-13T18:27:09+03:00
Происшествия

В Туапсинском районе тушат лес с помощью вертолета

На данный момент возгорание локализовано [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: кадр из видео.Фото: кадр из видео.
Изменить размер текста:

Для тушения крупного пожара в Туапсинском районе привлекли авиацию. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Вертолет летает над лесом и сбрасывают несколько тонн воды, пытаясь переломить ситуацию в борьбе с огненной стихией.

- Задействован в работе Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте ЧП развернут оперативный штаб.

В Туапсинском районе тушат с помощью вертолета.

Напомним, сообщение о возгорании леса около бухты Инала поступило спасателям в 14:20. Как удалось узнать «КП» - Кубань», лес горит в труднодоступном месте. В районе пожара расположено две базы отдыха, угрозы распространения пожара нет.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В настоящее время возгорание локализовано на площади 8 тысяч квадратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Краснодарского края доверили банкам 780 млрд рублей
В Армавире по вине родной тети погибла двухлетняя девочка
Участникам форума «Регион 93» выделят 5 млн рублей на гранты
В Тихорецком районе обсудили перспективы развития бизнеса
Молочные продукты без подписи вне закона
Штрафы за работу без кассовых аппаратов временно приостановили
Приняты поправки в УПК РФ против необоснованного ареста бизнесменов
На Черноморском побережье Краснодарского края продолжается беспредел с добычей полезных ископаемых
В «Орленке» стартовал всероссийский форум «РДШ – территория самоуправления»
В отношении директора Геленджикского лесничества возбудили уголовное дело
На пляже в Сочи двое мужчин занимались оральным сексом
Гостей и жителей Кубани ждут на новые морские экскурсии
Лучшие условия от «Сбербанка» и ГК «ЮгСтройИнвест»
В краснодарском сквере «Пограничников» продолжаются работы по благоустройству
Жителя Анапы оштрафовали за езду на автомобиле по набережной
В горах Джубги загорелся лес
Педофила задержали в поезде «Анапа – Тында» за домогательства к 11-летней девочке
Герои мультсериала «Фиксики» проведут целый день с гостями «Сочи Парка»
Соревнования по парусному спорту состоятся в Сочи
В станице Старокорсунской завершили ремонт дороги
В Белореченске 35-летняя приезжая оставила в игровой комнате кафе ребенка
В Сочи осудили парней за организацию казино
Чемпионат России по велоспорту пройдет в Краснодаре
Губернатор Кубани взял на контроль подвоз питьевой воды жителям трех городов