2019-08-13T19:20:00+03:00
Происшествия

В Армавире по вине родной тети погибла двухлетняя девочка

Стали известны подробности страшного ЧП
Максим ОСОКИН
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Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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В Армавире на улице Мичурина 12 августа произошло происшествие, в результате которого погибла двухлетняя девочка. Как рассказали очевидцы, ребенок вышел из магазина вместе с матерью и тетей.

- Пока женщины раскладывали покупки по своим машинам, ребенок спрятался в переднюю колесную арку, что никто из женщин не заметил. Когда тетя девочки села во внедорожник и начала движение, девочка попыталась убежать, но споткнулась и упала. В результате автомобиль переехал голову ребенка, - пишет РИА «Регион online» со ссылкой на очевидцев трагедии.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако травмы, полученные ребенком, были не совместимы с жизнью.

Напомним, 12 августа около 20:00 на автодороге Краснодар – Верхнебаканский в районе поселка Горный произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате пострадали 5 человек, в том числе один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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