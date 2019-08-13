В Туапсинском районе спустя 6 часов потушили лесной пожар
Пламя, которое полыхало в лесу Туапсинского района более 6 часов, потушили. Возгорание спасатели ликвидировали в 20:28.
- Для того, чтобы справиться с огнем, привлекалась авиация МЧС России. Вертолет Ми-8 произвел 25 сбросов воды, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Напомним, сообщение о возгорании леса около бухты Инала поступило спасателям в 14:20. Огонь распространился на площади около 8000 квадратных метров. На месте ЧП развернут оперативный штаб. Главная сложность, которая возникла при тушении пожара, - лес горел в труднодоступном месте.
В происшествии никто не пострадал.
- В ближайшее время специалисты установят причины возгорания и выяснят обстоятельства ЧП, - добавляют спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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