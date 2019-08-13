В Туапсинском районе спустя 6 часов потушили лесной пожар

СЕГОДНЯ 22:25 2019-08-13T22:25:04+03:00

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Пламя, которое полыхало в лесу Туапсинского района более 6 часов, потушили. Возгорание спасатели ликвидировали в 20:28.

- Для того, чтобы справиться с огнем, привлекалась авиация МЧС России. Вертолет Ми-8 произвел 25 сбросов воды, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, сообщение о возгорании леса около бухты Инала поступило спасателям в 14:20. Огонь распространился на площади около 8000 квадратных метров. На месте ЧП развернут оперативный штаб. Главная сложность, которая возникла при тушении пожара, - лес горел в труднодоступном месте.

В происшествии никто не пострадал.

- В ближайшее время специалисты установят причины возгорания и выяснят обстоятельства ЧП, - добавляют спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU