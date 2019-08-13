На Кубани для помощи пострадавшим при ДТП подключили санавиацию
Авария, произошедшая в районе станицы Воронежской, унесла жизни пяти человек, двое из которых дети. В жутком ДТП также пострадали шесть пассажиров. Их госпитализировали в ЦРБ Усть-Лабинска. Туда же направили бригады взрослой и детской санавиации.
– На месте медики приняли решение о переводе двух пациентов на лечение в НИИ-ККБ 1 в Краснодаре, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Врачам удалось стабилизировать их состояние для транспортировки. Медики делают все для спасения жизни и здоровья людей.
Напомним, ДТП случилось ококо 17:00. По предварительным данным, водитель за рулем Opel Zafira выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Genesis. Удар был настолько сильный, что после столкновения «кореец» вылетел с трассы и несколько раз перевернулся.
Как установили прибывшие сотрудники ГИБДД, в немецкой иномарке находились восемь человек, в Hyundai ехали шесть. Были ли они пристегнутся, предстоит выяснить автоинспекторам.
Обстоятельства и причины ДТП уточняются.
ДТП в Усть-Лабинском районе.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»