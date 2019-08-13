2019-08-13T22:54:11+03:00
Происшествия

На Кубани для помощи пострадавшим при ДТП подключили санавиацию

Двух получивших травмы пассажиров отправят в краевую больницу Краснодара
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации края.Фото: администрации края.
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Авария, произошедшая в районе станицы Воронежской, унесла жизни пяти человек, двое из которых дети. В жутком ДТП также пострадали шесть пассажиров. Их госпитализировали в ЦРБ Усть-Лабинска. Туда же направили бригады взрослой и детской санавиации.

– На месте медики приняли решение о переводе двух пациентов на лечение в НИИ-ККБ 1 в Краснодаре, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Врачам удалось стабилизировать их состояние для транспортировки. Медики делают все для спасения жизни и здоровья людей.

Напомним, ДТП случилось ококо 17:00. По предварительным данным, водитель за рулем Opel Zafira выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Genesis. Удар был настолько сильный, что после столкновения «кореец» вылетел с трассы и несколько раз перевернулся.

Как установили прибывшие сотрудники ГИБДД, в немецкой иномарке находились восемь человек, в Hyundai ехали шесть. Были ли они пристегнутся, предстоит выяснить автоинспекторам.

Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

ДТП в Усть-Лабинском районе.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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