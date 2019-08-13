2019-08-13T20:11:16+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае в результате ДТП погибли 4 человека

Ребенок, которого госпитализировали с места происшествия, умер в больнице
Максим ОСОКИН
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В ДТП на Кубани погибли 4 человека, ребенок скончался в больницеВ ДТП на Кубани погибли 4 человека, ребенок скончался в больнице
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В Усть-Лабинском районе Краснодарского края 13 августа 2019 года в районе 17:00 произошло серьезное ДТП. На 39-м км трассы Темрюк-Краснодар-Кропоткин столкнулись «Опель Зафира» и «Хендай Генезис».

- На месте от полученных травм скончались четыре человека, в том числе один ребенок. Как установили прибывшие на сотрудники ГИБДД, в немецкой иномарке находились 8 человек, в «Хендай» - 6, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП в Усть-Лабинском районе.! другой источник

Позже в больнице скончался еще один ребенок, пострадавший в ДТП. Также травмы различной степени тяжести получили 8 человек, в том числе один несовершеннолетний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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