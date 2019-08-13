В Краснодарском крае в результате ДТП погибли 4 человека

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края 13 августа 2019 года в районе 17:00 произошло серьезное ДТП. На 39-м км трассы Темрюк-Краснодар-Кропоткин столкнулись «Опель Зафира» и «Хендай Генезис».

- На месте от полученных травм скончались четыре человека, в том числе один ребенок. Как установили прибывшие на сотрудники ГИБДД, в немецкой иномарке находились 8 человек, в «Хендай» - 6, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="1280" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725800" frameborder="0"></iframe> ДТП в Усть-Лабинском районе.! другой источник

Позже в больнице скончался еще один ребенок, пострадавший в ДТП. Также травмы различной степени тяжести получили 8 человек, в том числе один несовершеннолетний.