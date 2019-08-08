Реанимировавший девочку после ДТП в Новороссийске спасатель: У ребенка была клиническая смерть, счет шел на секунды

Эта ночь для новороссийских спасателей выдалась напряженной. На место ЧП они прибыли буквально через минуту после страшной аварии под Новороссийском. А все потому, что автобус и внедорожник столкнулись около спаспоста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724818" frameborder="0"></iframe> ДТП с участием пассажирского автобуса под Новороссийском Видео: СК России.

- Трудности были: сложный рельеф местности, к тому же было неизвестно количество пострадавших. Ждать не стали, когда выяснится число пассажиров автобуса, сразу вытаскивали людей, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - А еще вырезали из автомобиля троих. Это чудо, что они остались живы!

Фото: instagram.com/alekseioderov

Но еще трех пассажиров внедорожника спасти не удалось. После сильнейшего удара двух людей отбросило под автобус, еще одного человека зажало между машинами.

- Нам помогали правоохранители, подъехали позже и сотрудники МЧС. Присоединились к работе и обычные очевидцы, - рассказывает Алексей Одеров. - Конечно, были и просто зеваки, стоявшие с телефонами в руках и снимавшие происходящее на видео. Такое мы видим постоянно. Но отвлекаться на них не было времени. Счет шел на минуты...

Кстати, сразу после трагедии буквально с того света удалось вернуть ребенка. Старший смены, 34-летний спасатель Валерий Свириденко реанимировал 5-летнюю девочку, у которой наступила клиническая смерть.

Фото: instagram.com/alekseioderov

- Этот ребенок, кажется, ехал во внедорожнике, но я не уверен. Когда подбежал, пострадавшая лежала на бетоне. Рядом с ней была еще одна девочка. Передо мной встал сложный выбор, кого спасать первым, - вспоминает ночную спасательную операцию Валерий, который до сих пор не сомкнул глаз после происходящего. - У одной из них была открытая черепно-мозговая травма и другие повреждения. У второй девочки - тяжелое дыхание, она закатывала глаза, одним словом, уже наступила клиническая смерть. Это очень страшно видеть...

Без реанимации сердце останавливается буквально через 5 минут. Но Валерий этого не допустил. Он очистил рот ребенка от рвотных масс, чтобы она могла начать нормально дышать. В этот самый момент подъехали медики, которые госпитализировали малышку.

- Я попросил помощи пяти человек, чтобы девочку максимально аккуратно положили на носилки. У нее могли быть травмы позвоночника, - добавляет Валерий.

Потом спасатель бросился к другой девочке, ее тоже забрали медики. Но выяснилось, что девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась по дороге в больницу.

Дальше Валерий бросился к своим коллегам, которые продолжали освобождать людей из «плена». Они вытаскивали из покореженного автобуса пострадавших и только к двум ночи всех развезли по больницам.

Схема ДТП под НовороссийскомФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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