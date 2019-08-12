2019-08-12T15:34:52+03:00
Происшествия

После ДТП под Новороссийском в больнице умер еще один ребенок

3-летняя девочка была пассажиркой опрокинутого в пропасть Volkswagen Touareg
Евгения ОСТРАЯ
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Девочка была еще одной пассажиркой внедорожника. Фото: РИА новости/Виталий ТИМКИВДевочка была еще одной пассажиркой внедорожника. Фото: РИА новости/Виталий ТИМКИВ
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После аварии вечером, 7 августа, под Новороссийском, где экскурсионный автобус врезался в Volkswagen Touareg и утянул его с собой в 10-метровую пропасть, число жертв выросло до четырех человек. Врачи сообщили, что жизнь 3-летней девочки, пассажирки внедорожника, удалось продлить только на несколько дней. Ее 40-летняя мать Оксана Орлова, 16-летний Илья и его 9-летняя сестра София погибли на месте. Из иномарки, ехавшей в попутном с автобусом направлении - из Новороссийска в Анапу, в живых остались только семейная пара - родители погибших детей Константин и Лилия Севостьяновы из Челябинска. Вместе они ехали на курорт отдыхать.

- К сожалению, травмы ребенка были крайне тяжелыми и нам удалось лишь ненадолго продлить ее жизнь, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе краевого минздрава.

Видео столкновения экскурсионного автобуса и внедорожника под Новороссийском.

Напомним, на следующий после аварии день, 8 августа, следователи возбудили уголовное дело по двум статьям - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, включая детей" и "Оказание услуг, не отвечающих качеству". Выживший водитель автобуса 41-летний Роман Поляков был взят под стражу. Именно он, по мнению следствия, догнал на дороге легковой автомобиль с туристами из Челябинска и улетел вместе с ним с обрыва. Надо сказать, что на видео, появившемся через сутки в сети, вина водителя стала очевидной. Более того, именно вставший на его пути внедорожник, похоже, спас более 40 пассажиров автобуса от неминуемой гибели в пропасти, приняв удар на себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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