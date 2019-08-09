2019-08-09T03:42:37+03:00
Происшествия

Появилось видео столкновения экскурсионного автобуса и внедорожника под Новороссийском

На кадрах видно, как иномарка остановилась и включила «аварийку», а когда тронулась, ее снес автобус
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Фото: instagram.com/alekseioderovФото: instagram.com/alekseioderov
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В сети появилось видео столкновения экскурсионного автобуса и внедорожника Volkswagen Touareg. Авария произошла 7 августа в 22:00 на трассе под Новороссийском. И сам момент столкновения попал на видео. В кадре видно, как внедорожник остановился на обочине и включил «аварийку». А когда тронулся с места, иномарку снес летящий на большой скорости автобус.

- Оба двигались в попутном направлении, - комментирует голос за кадром.

В салоне Volkswagen Touareg находилось шесть человек. Все они - жители Челябинска. И ехали на море, когда попали в ДТП. В результате аварии погибли двое детей и женщина. Еще один малолетний пассажир внедорожника сейчас находится в реанимации. В больнице и двое взрослых.

- Муж с женой живы, а двое их детей погибли на месте, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в правоохранительных органах. - Погибла и их знакомая. А ее ребенок сейчас находится в реанимации.

Видео столкновения экскурсионного автобуса и внедорожника под Новороссийском.

Салон автобуса был забит, все 44 места - заняты. Пассажиры, среди которых 13 детей, возвращались в Анапу с экскурсии, куда ездили, чтобы посмотреть на водопады. Все они – туристы, которые приехали в Краснодарский край на отдых. Людей вытаскивали из покореженной махины спасатели и тут же передавали медикам. Только благодаря слаженной работе всех ведомств удалось спасти всех пассажиров. Одну девочку откачал сотрудник МЧС. Она не дышала, у нее не было пульса, и она не подавала признаков жизни. Спасатель, который вытаскивал ребенка из покореженного автобуса, сначала реанимировал девочку, а потом отдал врачам.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела - за оказание небезопасных услуг детям, и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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