2019-08-08T18:02:23+03:00
Общество

На Кубани задержали водителя автобуса, который упал с обрыва под Новороссийском

Свою вину Роман Поляков не признает [фото, видео, схема аварии]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Водитель Роман Поляков вины не признаетВодитель Роман Поляков вины не признает
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Трагедия случилась 7 августа в 22:00. Экскурсионный автобус ехал в Анапу. По пути столкнулся с внедорожником. После удара обе машины упали в обрыв. В результате ДТП погибла женщина и двое детей, которые ехали в «Фольксвагене Таурег». Пассажиров автобуса госпитализировали. Водителя автобуса задержали, его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и совершении ДТП.

- В рамках расследования уголовного дела задержан 41-летний водитель автобуса, - сообщает пресс-служба СУ СКР края. - Подозреваемый вез пассажиров из Новороссийска в Анапу. По версии следствия, в районе посёлка Верхнебаканского водитель автобуса превысил нарушил дистанцию и столкнулся с «Фольксваген Таурег». В результате ДТП автобус и иномарка перевернулись и покатились с обрыва. От полученных травм трое пассажиров автомобиля скончались на месте. В аварии пострадало 44 человека. Всем гражданам оказывается медпомощь.

Схема ДТП под Новороссийском\ФОТО: Наиль ВАЛИУЛИН

Схема ДТП под Новороссийском\ФОТО: Наиль ВАЛИУЛИН

Следователи изъяли документы в санатории «Эллада», которому принадлежит автобус. Следователь готовит ходатайство о заключении подозреваемого водителя под стражу. Назначена судебная медицинская и автотехническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ДТП с участием пассажирского автобуса под Новороссийском Видео: СК России.

- Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием «Фольксваген Таурег» и пассажирского автобуса «Хендай» на трассе «Новороссийск-Керчь» по части 5 статьи 264 УК РФНарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

8 августа в больницы госпитализировали всех пассажиров автобуса, 11 из них дети. 13 пострадавших экстренно прооперировали. Троих перевели в краевую больницу Краснодара. Вертолетом санавиации в Детскую краевую клиническую больницу доставили ребенка.

Опубликован список пострадавших в ДТП под Новороссийском

ИСТОЧНИК KP.RU

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