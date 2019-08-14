На Кубани в Центре олимпийской подготовки гребного спорта появилось новое спортоборудование
В рамках реализации федерального и регионального проектов «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» с краевым Центром олимпийской подготовки были заключены контракты на приобретение необходимого оборудования и инвентаря.
- Для базы закупили три гребных эргометра RP3 DYNAMIC общей стоимостью 805 тысяч рублей. Тренажеры позволят повысить техническое мастерство спортсменов и заменят в холодное время года тренировки на воде – «сухая гребля», – уточнили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
- Академическая гребля на Кубани развивается в шести районах. Ей занимаются около 650 спортсменов разного возраста, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, соревнования по парусному спорту состоятся в Сочи. Торжественное открытие состязаний состоится 19 августа в 11:30.
ИСТОЧНИК KP.RU