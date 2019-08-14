В Мостовском районе в ДТП пострадали 5 человек

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-14T11:00:56+03:00

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В Краснодарском крае 13 августа в 14:40 на 15 километре автодороги поселок Мостовской - станица Хамкетинская произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля марки ВАЗ 2112 ехал в сторону станицы Губской. Мужчина не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с ВАЗ 21115, который который ехал по «встречке», - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате пострадали два водителя. 34-летний мужчина и 9-летняя девочка из ВАЗ 2112. Ребенок был пристегнут. В ВАЗ 21115 травмы различной тяжести получила 43-летняя женщина. Все пострадавшие были госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Усть-Лабинском районе Краснодарского края 13 августа 2019 года в районе 17:00 произошла серьезная авария. На 39-м километре трассы «Темрюк-Краснодар-Кропоткин» столкнулись две иномарки. На месте ЧП от полученных травм скончались четыре человека, в том числе один ребенок. Также травмы различной степени тяжести получили восемь человек, в том числе один ребенок. Позже стало известно, что в больнице скончался еще один ребенок, пострадавший в аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU