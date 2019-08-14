В Анапе нашли мужчину, который напал на сотрудницу тира

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-14T12:04:16+03:00

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Полицейские Анапы установили личность злоумышленника, напавшего на сотрудницу стрелкового клуба в поселке Большой Утриш.

Напомним, инцидент произошел в тире курорта 11 августа в 20:50. Компания мужчин пришла в заведение, чтобы пострелять. Но сотрудница тира их не пустила, по ее словам, товарищи были пьяны.

Одного из парней это очень сильно разозлило. Он начал крушить все вокруг, затем плюнул девушке в лицо и кинул воздушку ей в голову. После девушка обратилась в полицию. Рану ей зашили, побои сняли.

- По записи с камеры видеонаблюдения нашли напавшего. Им оказался 39-летний житель Крымского района. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU