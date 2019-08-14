На предстоящий матч «Краснодар» - «Олимпиакос» стартовала продажа билетов
13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ФК «Краснодар» обыграл «Порту». Игра завершилась со счетом 2:3. Теперь клуб встретится с греческим «Олимпиакосом».
Первый матч пройдет 20 августа в Пирее, ответная игра состоится в Краснодаре 27 августа.
- Продажи билетов на матч уже стартовали, во сколько начнется игра, еще уточняется. Первыми возможность приобрести билет получают обладатели клубных абонементов сезона 19/20. Продажи ведутся в кассах стадиона и онлайн исключительно на официальном сайте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».
Кассы стадиона работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 – по выходным, по адресу: улица Разведчика Леонова, 1.
ИСТОЧНИК KP.RU