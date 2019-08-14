На предстоящий матч «Краснодар» - «Олимпиакос» стартовала продажа билетов

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-14T12:57:15+03:00

Об этом заявили на сайте клуба

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13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов ФК «Краснодар» обыграл «Порту». Игра завершилась со счетом 2:3. Теперь клуб встретится с греческим «Олимпиакосом».

Первый матч пройдет 20 августа в Пирее, ответная игра состоится в Краснодаре 27 августа.

- Продажи билетов на матч уже стартовали, во сколько начнется игра, еще уточняется. Первыми возможность приобрести билет получают обладатели клубных абонементов сезона 19/20. Продажи ведутся в кассах стадиона и онлайн исключительно на официальном сайте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».

Кассы стадиона работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 – по выходным, по адресу: улица Разведчика Леонова, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU