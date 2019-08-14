Краснодарский общественный транспорт приведут к единому стилю

СЕГОДНЯ 16:00 2019-08-14T16:00:04+03:00

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Весь общественный транспорт Краснодара приведут к единому стилю оформления. Это касается как муниципальных, так и частных перевозчиков. Подробный регламент уже разработали в департаменте транспорта.

- При составлении документа, прежде всего, учитывалось удобство для жителей и гостей краевой столицы. Все вывески должны быть легко читаемыми и видны издалека. Информационные стикеры будут располагаться таким образом, чтобы пассажиры смогли легко и быстро сориентироваться в салоне.

В частности, номера маршрутов рекомендуется указывать чёрным на жёлтом фоне. Именно такая цветовая гамма позволит рассмотреть их без труда на расстоянии 100 метров. Также регламент позволит избавиться от автобусов, которые сейчас заклеены рекламой чуть менее, чем полностью.

Напомним, все автобусы в Сочи оснастят терминалами безналичной оплаты. Перевозчиков, не сделавших это, буду наказывать.

ИСТОЧНИК KP.RU