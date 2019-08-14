В Краснодаре закроют для движения транспорта главный перекресток города
В Краснодаре 14 по 23 августа будут перекрывать для движения автотранспорта пересечение улиц Красная и Северная. Ограничение вызвано укладкой дорожного покрытия. Оно будет действовать ежедневно с 23:00 до 6:00.
- Автомобилисты не смогут проехать на участке Северной от ул. Рашпилевской в сторону ул. Красноармейской. Здесь установят запрещающие дорожные знаки и посты сотрудников ГИБДД.
Чтобы не столкнуться с трудностями, водителя предлагают воспользоваться альтернативными путями проезда:
— для движения прямо: ул. Рашпилевская, ул. им. Головатого, ул. Красноармейская, ул. Северная;
— чтобы направится в сторону Ростовского шоссе: ул. Рашпилевская, ул. им. Хакурате, ул. Красная;
Также на время действия ограничения изменится маршрут троллейбусов под номерами 12, 13 и 14.
Напомним, весь общественный транспорт Краснодара приведут к единому стилю оформления. Это касается как муниципальных, так и частных перевозчиков. Подробный регламент уже разработали в департаменте транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU