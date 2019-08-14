В Краснодаре закроют для движения транспорта главный перекресток города

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-14T17:22:41+03:00

Ограничение введут на пересечении улиц Северная и Красная на 9 дней

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В Краснодаре 14 по 23 августа будут перекрывать для движения автотранспорта пересечение улиц Красная и Северная. Ограничение вызвано укладкой дорожного покрытия. Оно будет действовать ежедневно с 23:00 до 6:00.

- Автомобилисты не смогут проехать на участке Северной от ул. Рашпилевской в сторону ул. Красноармейской. Здесь установят запрещающие дорожные знаки и посты сотрудников ГИБДД.

Чтобы не столкнуться с трудностями, водителя предлагают воспользоваться альтернативными путями проезда:

— для движения прямо: ул. Рашпилевская, ул. им. Головатого, ул. Красноармейская, ул. Северная;

— чтобы направится в сторону Ростовского шоссе: ул. Рашпилевская, ул. им. Хакурате, ул. Красная;

Также на время действия ограничения изменится маршрут троллейбусов под номерами 12, 13 и 14.

Напомним, весь общественный транспорт Краснодара приведут к единому стилю оформления. Это касается как муниципальных, так и частных перевозчиков. Подробный регламент уже разработали в департаменте транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU