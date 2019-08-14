2019-08-14T18:01:26+03:00
Происшествия

В Краснодаре работникам предприятия выплатили порядка 20 млн рублей задолженности по зарплате

Свой «кровные» получили свыше 300 человек
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре сотрудники прокуратуры провели проверку на предприятии ЗАО «КМУС-2», которое осуществляет строительно-монтажные работы. В результате установлено, что компания имеет задолженность по зарплате перед 302 сотрудниками, а также перед теми, кто получает выплаты при увольнении.

- Общая сумма дога составила порядка 20 млн рублей. Прокуратура внесла представление руководителю предприятия. Также в отношении директора возбудили дело об административном правонарушении, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас вся имеющаяся задолженность перед сотрудниками предприятием погашена в полном объеме. Работа по защите трудовых прав граждан находится на постоянном контроле прокуратуры.

Напомним, в полицию Краснодара обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой афериста. По словам потерпевшей, она разместила в Интернете объявление о продаже мобильного телефона. С ней связался молодой человек и договорился о встрече. Деньги за покупку он обещал перевести в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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