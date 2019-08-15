Со звездами Голливуда Лив Тайлер и Кристен Стюарт снимут кино в Краснодарском крае
В Краснодарском крае пройдут съемки международного кинопроекта, в котором будут задействованы Лив Тайлер и Кристен Стюарт.
- Соглашение было подписано 7 июня в рамках ПМЭФ между администрацией региона и ООО «Кинокомпания Царь Pictures». Производством фильма под рабочим названием «Любовь и прочие активы» будут заниматься в США, России, Китае. Большая часть российских съемок состоится в Краснодарском крае, - сообщают «Кубанские новости».
Первый съемочный день пройдет на форуме «Дело за малым» уже в октябре.
Как сообщили в пресс-службе проекта, к съемкам будут привлечены Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Константин Хабенский, а также Лив Тайлер, Кристен Стюарт или Хилари Суэнк.
В администрации Краснодарского края прошло совещание под председательством вице-губернатора Василия Швеца. На встрече обсуждался план-график проекта. Уже прорабатываются места съемки фильма.
Напомним, "КП"-Кубань" писала о том, что на Кубани пройдут съемки международного кинопроекта под рабочим названием «Любовь и прочие активы».
ИСТОЧНИК KP.RU