2019-08-15T13:25:23+03:00
Звезды

Со звездами Голливуда Лив Тайлер и Кристен Стюарт снимут кино в Краснодарском крае

Уже началась подготовка к созданию фильма «Любовь и прочие активы»
Александра ПОДУШКО
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Со звездами Голливуда Лив Тайлер и Кристен Стюарт снимут кино в Краснодарском краеСо звездами Голливуда Лив Тайлер и Кристен Стюарт снимут кино в Краснодарском крае
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В Краснодарском крае пройдут съемки международного кинопроекта, в котором будут задействованы Лив Тайлер и Кристен Стюарт.

- Соглашение было подписано 7 июня в рамках ПМЭФ между администрацией региона и ООО «Кинокомпания Царь Pictures». Производством фильма под рабочим названием «Любовь и прочие активы» будут заниматься в США, России, Китае. Большая часть российских съемок состоится в Краснодарском крае, - сообщают «Кубанские новости».

Первый съемочный день пройдет на форуме «Дело за малым» уже в октябре.

Как сообщили в пресс-службе проекта, к съемкам будут привлечены Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Константин Хабенский, а также Лив Тайлер, Кристен Стюарт или Хилари Суэнк.

В администрации Краснодарского края прошло совещание под председательством вице-губернатора Василия Швеца. На встрече обсуждался план-график проекта. Уже прорабатываются места съемки фильма.

Напомним, "КП"-Кубань" писала о том, что на Кубани пройдут съемки международного кинопроекта под рабочим названием «Любовь и прочие активы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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