В Краснодаре создали городской Совет по дорожному хозяйству и транспорту

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-15T14:00:59+03:00

В его состав вошли 30 человек

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Постановление о создании Совета по дорожному хозяйству и транспорту подписал глава города Евгений Первышов. Документ официально опубликован и вступил в силу.

- Главная его цель - стать реально работающей дискуссионной площадкой для обсуждения изменений и принятия решений в сфере транспорта, организации дорожного движения. Это живая структура, и при необходимости состав Совета может и должен меняться, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

- Уже формируется повестка первого заседания нового совета. В состав группы вошли несколько активистов городских общественных движений, журналист, спортсмен, преподаватель университета и многие другие. Всего 30 человек. Они примут участие в обсуждении городских транспортных вопросов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, Кубань получила 1,5 миллиарда рублей на развитие дорожной сети. Это позволит на 10 процентов увеличить объем работ.

ИСТОЧНИК KP.RU