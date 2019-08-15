2019-08-15T16:37:39+03:00
Происшествия

На Кубани зафиксирован новый природный пожар

Горит сухая трава в Успенском районе
Максим ОСОКИН
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На Кубани действует высокий класс пожароопасностиНа Кубани действует высокий класс пожароопасностиФото: Иван МАРКОВ
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В Краснодарском крае на территории Успенского района обнаружен природный пожар. Как выяснилось, загорелась сухая трава на площади 80 м2 в районе станицы Николаевской.

На место выехали сотрудники МЧС и спецтехника, им помогает коллектив добровольной пожарной дружины станицы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, 15-16 августа в кубанской столице, местами в крае сохранится высокая пожароопасность 4 класса. В связи с этим увеличивается вероятность возникновения ЧС и происшествий, аварийных ситуаций на объектах энергетики, локальных возгораний, ландшафтных и бытовых пожаров. Пока действует особый противопожарный режим в городе запрещено разводить костры, сжигать траву, сухую растительность и стерни на полях. Кроме того, краснодарцам и гостям краевой столицы не рекомендуют гулять в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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