2019-08-16T08:03:05+03:00
Здоровье

В Краснодаре врачи предотвратили инсульт у 74-летней женщины

Они быстро поставили пациентку на ноги
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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В краевую больницу №1 министерства здравоохранения Краснодарского края доставили женщину с жалобами на сильную головную боль и проблемы с памятью. Ее немедленно отправили на обследование, которое показало, что атеросклероз поразил обе сонные артерии. Кровеносные сосуды, питающие головной мозг, были критически сужены. Требовалась срочная операция.

- Сосудистые хирурги провели наиболее щадящие, при такой сложной и опасной болезни, вмешательства. Уникальная методика была разработана в НИИ-ККБ№1 и успешно применяется для лечения возрастных пациентов. Врачи последовательно удалили атеросклеротические бляшки из обеих сонных артерий, не повлияв при этом на нервную регуляцию кровообращения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Доктора быстро поставили пациентку на ноги.

Напомним, на Кубани 17 августа пройдет День здоровья. Его посвятят профилактике атеросклероза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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