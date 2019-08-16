В Краснодаре идет финальный этап ремонта Ставропольской

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-16T09:26:31+03:00

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Протяженность участка Ставропольской от Суворова до Вишняковой составляет 2,126 километра. Дорожники уже завершают финальный этап ремонта. Готов верхний слой асфальта. Осталось нанести разметку и заменить дорожные знаки.

- Ставропольская - одна из важнейших, самых загруженных и протяженных магистралей Краснодара. Ещё несколько лет назад на всех участках она требовала ремонта, сейчас мы его завершаем, - сказал Евгений Первышов.

- Также на ремонтируемом участке рабочие обновили съезды во дворы многоэтажек, установили бордюры, смонтировали люки коммуникаций, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Благодаря участию Краснодара в нацпроекте и краевых программах, в 2019 году в порядок будут приведены почти две трети дорог города. Основную часть ремонта планируют завершить к 1 сентября. В перечень включены улицы как в центральной части Краснодара, так и в пригороде.

Напомним, в Краснодаре создали городской Совет по дорожному хозяйству и транспорту. В его состав вошли 30 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/726292" frameborder="0"></iframe> Комментарий Евгения Первышова.Видео: администрация Краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU