В Краснодаре идет финальный этап ремонта Ставропольской
Протяженность участка Ставропольской от Суворова до Вишняковой составляет 2,126 километра. Дорожники уже завершают финальный этап ремонта. Готов верхний слой асфальта. Осталось нанести разметку и заменить дорожные знаки.
- Ставропольская - одна из важнейших, самых загруженных и протяженных магистралей Краснодара. Ещё несколько лет назад на всех участках она требовала ремонта, сейчас мы его завершаем, - сказал Евгений Первышов.
- Также на ремонтируемом участке рабочие обновили съезды во дворы многоэтажек, установили бордюры, смонтировали люки коммуникаций, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Благодаря участию Краснодара в нацпроекте и краевых программах, в 2019 году в порядок будут приведены почти две трети дорог города. Основную часть ремонта планируют завершить к 1 сентября. В перечень включены улицы как в центральной части Краснодара, так и в пригороде.
Напомним, в Краснодаре создали городской Совет по дорожному хозяйству и транспорту. В его состав вошли 30 человек.
Комментарий Евгения Первышова.Видео: администрация Краснодара
ИСТОЧНИК KP.RU