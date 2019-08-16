В Краснодаре ремонтируют спортивные площадки
В Центральном округе Краснодара завершили капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу 1-й Артельный проезд, 20/2. Здесь смогут тренироваться любой желающий.
- Какие из площадок ремонтировать в первую очередь решали вместе с местными жителями. Специалисты меняют покрытие на современное, устанавливают ограждения, спортивные тренажеры, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
В данный момент в столице Кубани приводят в порядок 6 площадок для занятий спортом. Так как в городе имеется большой спрос на них со стороны местных жителей, такая работа будет продолжена. Помимо этого, решено открывать новые спортплощадки.
Напомним, на Кубани в Центре олимпийской подготовки гребного спорта появилось новое спортоборудование. Тренажеры позволят повысить техническое мастерство спортсменов и заменят в холодное время года тренировки на воде.
ИСТОЧНИК KP.RU