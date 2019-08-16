В Краснодаре ремонтируют спортивные площадки

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-16T11:16:04+03:00

Одна из них примет соревнования уже 19 августа

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В Центральном округе Краснодара завершили капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу 1-й Артельный проезд, 20/2. Здесь смогут тренироваться любой желающий.

- Какие из площадок ремонтировать в первую очередь решали вместе с местными жителями. Специалисты меняют покрытие на современное, устанавливают ограждения, спортивные тренажеры, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В данный момент в столице Кубани приводят в порядок 6 площадок для занятий спортом. Так как в городе имеется большой спрос на них со стороны местных жителей, такая работа будет продолжена. Помимо этого, решено открывать новые спортплощадки.

Напомним, на Кубани в Центре олимпийской подготовки гребного спорта появилось новое спортоборудование. Тренажеры позволят повысить техническое мастерство спортсменов и заменят в холодное время года тренировки на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU