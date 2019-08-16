СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-16T11:27:29+03:00

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В Сочи Тропу здоровья объединили с новым сквером на Мацесте. На заброшенной ранее территории строители залили бетонную дорожку и установили здесь уличное освещение. Терренкур продлили всего на 500 метров

Раньше маршрут был популярен среди туристов, как один из способов санаторно-курортного лечения. Позже Тропу здоровья пытались превратить в частную территорию с коттеджами. Однако власти этого не допустили.

- Объединение терренкура с микрорайоном Мацесте стало возможным благодаря национальному проекту «Комфортная городская среда». В прошлом году была благоустроена набережная реки, сейчас здесь прокладывают дополнительную аллею и велодорожку, а также выполняют озеленение территории, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, в Краснодаре ремонтируют спортивные площадки. Одна из них примет соревнования уже 19 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU