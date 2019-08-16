В Краснодаре вор украл часы за полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-16T12:11:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Прикубанского округа Краснодара поступило сообщение о краже. На место происшествия выехала оперативная группа.

- Выяснилось, что злоумышленник в ночное время свободно проник в дом, расположенный в центре города. Там он украл принадлежащие 27-летней хозяйке дома, которая занимается нотариальной деятельностью, дорогие часы известной швейцарской марки «Breguet». Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Так как более ничего похищено не было, можно предположить, что похититель твердо знал, что ему нужно и где это лежит. В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также личность злоумышленника и его местонахождение. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Стоит отметить, что недавно в Краснодаре вор-рецидивист украл из особняка коллекцию часов за 120 тысяч долларов. Ценности принадлежали директору компании-застройщика.

ИСТОЧНИК KP.RU