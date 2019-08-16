В Краснодаре отключат сразу 30 светофоров на оживленном перекрестке

СЕГОДНЯ 15:21 2019-08-16T15:21:31+03:00

Они не будут работать 17 августа в течении 7 часов

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Краснодарский автомобилистов ждет неприятный сюрприз. 17 августа 2019 года с 10 до 17 часов отключат светофоры на пересечении улиц Красная, Дзержинского и Гаврилова. Погаснут 20 электронных регулировщиков для автомобилей и 10 – для пешеходов.

- Светофорные объекты перевесят на новые опоры, все работы планируют завершить в указанный срок, автомобилистов просим быть внимательными и осторожными на данном пересечении улиц, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что в указанный промежуток времени регулировать движение на сложном перекрестке будут сотрудники ГИБДД.

Напомним, Краснодар в очередной раз примет крупное спортивное мероприятие. На этот раз – Всероссийский чемпионат по велоспорту. Однако, для автомобилистов этот спортивный праздник обернется неудобствами. Из-за заездов перекроют ряд улиц в центре краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU