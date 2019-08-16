2019-08-16T18:39:19+03:00
Происшествия

Краснодар готовится к удару стихии

В городе ждут грозовые ливни и сильный ветер
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, погода испортится уже вечером 16 августа 2019 года.

- В краевом центре ожидается резкое ухудшение погоды. В городе возможен сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. Такая погода продержится в региональной столице до 19 августа, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Жителей и гостей столицы Кубани просят быть внимательными и осторожными. Не покидать здания во время дождя, не стоять и не парковать свои автомобили под рекламными конструкциями и деревьями.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций рекомендуется немедленно звонить с мобильного по номеру 112.

Стоит добавить, что с вечера 16 августа, а также с 17 по 19 августа на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. На реках возможен резкий подъем уровня воды, доходящих до неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей в горной зоне. На участке Магри - Веселое могут формироваться смерчи над морем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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