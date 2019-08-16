2019-08-16T19:56:01+03:00
Общество

В Краснодаре планируют построить школу в «Музыкальном» микрорайоне

Сейчас подан иск в арбитражный суд о запрете иного строительства на участке земли рядом с ул. Российская
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Арбитражный суд Краснодарского края подан иск от администрации краевого центра. В нем указаны требования о сносе самовольной постройки на участке по ул. Российской.

- Согласно плану, участок предназначен для возведения школы. Однако его передали в частную собственность, а впоследствии разделили на несколько малых и перепродали. На одном из участков его нынешний владелец уже залил фундамент под строительство торгового объекта, - говориться в исковом заявлении.

При этом, никаких разрешений на строительство на данном участке в городской администрации не выдавалось.

Мэрия требует обязать собственника снести фундамент, а также запретить ему проводить на нем какие-либо работы. Также администрация просит запретить Росреестру проводить любые регистрационные действия, связанные с данным участком.

Напомним, в Центральном округе Краснодара завершили капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу 1-й Артельный проезд, 20/2. Здесь смогут тренироваться любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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