В Краснодаре планируют построить школу в «Музыкальном» микрорайоне
В Арбитражный суд Краснодарского края подан иск от администрации краевого центра. В нем указаны требования о сносе самовольной постройки на участке по ул. Российской.
- Согласно плану, участок предназначен для возведения школы. Однако его передали в частную собственность, а впоследствии разделили на несколько малых и перепродали. На одном из участков его нынешний владелец уже залил фундамент под строительство торгового объекта, - говориться в исковом заявлении.
При этом, никаких разрешений на строительство на данном участке в городской администрации не выдавалось.
Мэрия требует обязать собственника снести фундамент, а также запретить ему проводить на нем какие-либо работы. Также администрация просит запретить Росреестру проводить любые регистрационные действия, связанные с данным участком.
Напомним, в Центральном округе Краснодара завершили капитальный ремонт спортивной площадки, расположенной по адресу 1-й Артельный проезд, 20/2. Здесь смогут тренироваться любой желающий.
ИСТОЧНИК KP.RU