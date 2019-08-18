2019-08-18T11:21:30+03:00
Происшествия

В Краснодаре нашли подростка пропавшего во Владикавказе

16-летнего парня искали почти месяц
Ева МУР@kp_kuban
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В Краснодаре нашелся 16-летний парень, которого полиция Владикавказа ищет с 1 августа.

- В ночь с 31-го июля на 1-ое августа молодой человек вышел из дома и не вернулся, - гласили ориентировки на всех столбах и в транспорте города.

В это время правоохранители выясняли круг общения парня и его интересы. Так удалось выйти на его след в Краснодаре. Оказалось, что он купил билет на автобус и отправился в кубанскую столицу. Вскоре с полицией связался один и знакомых мальчика и рассказал, где тот находится. А краснодарские полицейские выехали к месту его пребывания и доставили в отдел.

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Правоохранители готовятся вернуть его домой.

Напомним, в Майкопе по-прежнему ничего неизвестно о местонахождении 16-летней школьницы Даши Шопиной. Установить, куда пропала девочка, не удалось даже после того, как было объявлено о денежном вознаграждении за информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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