2019-08-18T13:35:29+03:00
Происшествия

Трое взрослых и подросток пострадали в аварии в Сочи

Легковушка врезалась в бордюр, а затем в дерево
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по СочиФото: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи
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Авария произошла ночью, 18 августа, на одной из улиц курорта. Женщина за рулем отечественной легковушки выехала на перекресток и врезалась в автомобиль этой же модели.

- Предварительно, водитель выезжавшая на перекресток, не уступила дорогу. Допустила столкновение с "четырнадцатой", - пояснили в ГИБДД по Сочи. - После удара вторая машина по инерции продолжила движение, врезавшись в бордюр и дерево.

В итоге малолетняя пассажирка "четырнадцатой" оказалась в больнице. Пострадали также трое взрослых людей.

Напомним, в Сочи двое полицейских пострадали в ДТП с патрульной машиной. По предварительным данным, около 12 часов 17 августа 40-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и там врезался в спецмашину, у которой были включены проблесковые маячки и сирена. От удара патрульный УАЗ отбросило на Toyota Camry.

ИСТОЧНИК KP.RU

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