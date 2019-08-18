Трое взрослых и подросток пострадали в аварии в Сочи
Авария произошла ночью, 18 августа, на одной из улиц курорта. Женщина за рулем отечественной легковушки выехала на перекресток и врезалась в автомобиль этой же модели.
- Предварительно, водитель выезжавшая на перекресток, не уступила дорогу. Допустила столкновение с "четырнадцатой", - пояснили в ГИБДД по Сочи. - После удара вторая машина по инерции продолжила движение, врезавшись в бордюр и дерево.
В итоге малолетняя пассажирка "четырнадцатой" оказалась в больнице. Пострадали также трое взрослых людей.
Напомним, в Сочи двое полицейских пострадали в ДТП с патрульной машиной. По предварительным данным, около 12 часов 17 августа 40-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу и там врезался в спецмашину, у которой были включены проблесковые маячки и сирена. От удара патрульный УАЗ отбросило на Toyota Camry.
ИСТОЧНИК KP.RU