В Анапе снова запретили купаться на надувных матрасах

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-18T16:19:45+03:00

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В Анапе власти снова предупредили об опасности при купании на надувных матрасах.

На курорте усилился отжимной северо-восточный ветер, в связи с этим экстренные службы города запретили купаться в море на катамаранах и надувных матрасах.

В управлении гражданской обороны и защиты населения предупреждают, что необходимо соблюдать меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье.

- Руководители предприятий и организаций примут меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Напомним, 11 августа семья с двумя детьми из Приморско-Ахтарска отправилась на моторной лодке в Ахтарский лиман. Они хотели полюбоваться лотосами. Чтобы добраться до растений, нужно проплыть около 20 километров. Когда путешественники мчали обратно к берегу, их лодка заглохла. В плавсредстве закончился бензин.

ИСТОЧНИК KP.RU