2019-08-18T16:19:45+03:00
Происшествия

В Анапе снова запретили купаться на надувных матрасах

Ограничения наложены из-за сильного ветра и донного течения
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Купаться небезопасноКупаться небезопасно
Изменить размер текста:

В Анапе власти снова предупредили об опасности при купании на надувных матрасах.

На курорте усилился отжимной северо-восточный ветер, в связи с этим экстренные службы города запретили купаться в море на катамаранах и надувных матрасах.

В управлении гражданской обороны и защиты населения предупреждают, что необходимо соблюдать меры личной безопасности, не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье.

- Руководители предприятий и организаций примут меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Напомним, 11 августа семья с двумя детьми из Приморско-Ахтарска отправилась на моторной лодке в Ахтарский лиман. Они хотели полюбоваться лотосами. Чтобы добраться до растений, нужно проплыть около 20 километров. Когда путешественники мчали обратно к берегу, их лодка заглохла. В плавсредстве закончился бензин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улицах Краснодара вторые сутки дежурит водооткачивающая техника
Краснодарцы стали свидетелями спецоперации силовиков с перестрелкой
Новый парк в Крымске обойдется в 60 миллионов рублей
Трое взрослых и подросток пострадали в аварии в Сочи
Круизный лайнер «Князь Владимир» начнет заходить в Абхазию в 2020 году
В Сочи после залпового ливня уровень воды в реках пришел в норму
В Краснодаре нашли подростка пропавшего во Владикавказе
В Северском районе директор школы начислил 200 тысяч рублей своему сыну
В Ейске отметили День города
Уровень воды четырех рек в Сочи достиг опасных отметок
В Сочи двое полицейских пострадали в ДТП с патрульной машиной
В Майкопе восстановили подачу воды после аварии на трубопроводе
В Краснодаре отремонтировали фасады 11 многоквартирных домов
На Кубани граждан предпенсионного возраста будут обучать в колледжах и техникумах
В Лабинске ночью потушили крупный пожар в пристройке к жилому дому
В Сочи водитель такси сбил пенсионерку и 8-летнего ребенка
В Геленджике сгорело кафе на набережной
В некоторых районах Новороссийска ввели подачу воды по часам
В Краснодаре планируют построить школу в «Музыкальном» микрорайоне
В Краснодарском крае официально работают четыре коллекторских организации
Владимир Путин прилетел в Анапу
Краснодар готовится к удару стихии
Бывший владелец футбольной «Кубани» получил солидный тюремный срок
Краснодарская полиция искала несостоявшегося убийцу, а нашла целый арсенал
В Сочи на женщину упало дерево