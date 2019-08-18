На улицах Краснодара вторые сутки дежурит водооткачивающая техника

СЕГОДНЯ 18:37 2019-08-18T18:39:10+03:00

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В мэрии Краснодара сообщили, что экстренные службы города продолжают дежурить в связи с предупреждением по непогоде.

- К этому часу, по данным городской Единой дежурно-диспетчерской службы, сообщений о подтоплениях не поступало, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе города.

Однако в департаменте дорожного хозяйства сообщили, что вакуумные машины были направлены на проблемные участки заранее. Это прежде всего ул. Московская, ул. Уральская, ул. им. Вишняковой, ул. Новороссийская и ряд других.

- Сейчас проезд легковых автомобилей и общественного транспорта обеспечивается по всему городу, — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Напомним, штормовое предупреждение будет действовать до завтра, 19 августа. В Сочи в субботу, 17 августа, обрушилось сразу 70 миллиметров осадков. Дождь всего за полтора часа затопил 7 автомобильных дорог. Правда, людских жертв и подтоплений жилья удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU