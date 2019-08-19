2019-08-19T08:12:03+03:00
Звезды

В Геленджике пройдет арт-фестиваль Star Wings

Представители культуры и шоу-бизнеса прилетят 20 и 21 августа на курорт
Александра ПОДУШКО
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В Геленджике пройдет аrt-фестиваль Star WingsВ Геленджике пройдет аrt-фестиваль Star WingsФото: Архив "КП"
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На два дня в Геленджике соберутся талантливая молодежь, представители культуры, спортсмены. 20 и 21 августа здесь пройдет арт-фестиваль Star Wings.

На мероприятии выступят Оксана Федорова, Галина Данелия, Анна Семенович, Елена Цуканова и другие звезды шоу-бизнеса. Организаторы планируют, что фестиваль посетят более 5000 человек. Специальными гостями станут представители Китая, Кореи, Казахстана, Вьетнама, Украины и других стран мира.

- На территории фестиваля будут тематические зоны: «Улица еды», «Спортивный бульвар», Summer street, «Модный квартал» и «Кинобульвар». Здесь можно будет попробовать китайскую еду или посмотреть фильмы талантливых режиссеров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы фестиваля.

20 августа в день открытия мероприятия пройдет конкурс красоты Super Star Top Miss Russia. Завершится фестиваль 21 августа гала-концертом с участием известных звезд.

Напомним, на Кубани отметят День Государственного флага. Торжественные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах 22 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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