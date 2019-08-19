Температура воды в Черном море 19 августа 2019 года: комфортнее всего купаться в Сочи
«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.
19 августа теплее всего плавать в Сочи и Адлере - здесь вода прогрета до 26 градусов. В Джубге чуть прохладнее – 25,5 градусов. В Геленджике водичка прогрелась до 24,4 градусов.
Освежающие заплывы в Анапе и Новороссийске – 23,3 градуса и 23,6 соответственно.
Приятная вода на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура моря поднялась до отметки 24,8 градусов, в Приморско-Ахтарске и Ейске держится на отметке 24,4 градуса.
Напомним, в Анапе снова запретили купаться на надувных матрасах. Ограничения наложены из-за сильного ветра и донного течения.
ИСТОЧНИК KP.RU