2019-08-19T08:24:33+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 19 августа 2019 года: комфортнее всего купаться в Сочи

Непогода, которая была на курорте, не повлияла на температуру воды
Александра ПОДУШКО
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Теплее всего плавать в Сочи и Адлере - здесь вода прогрета до 26 градусовТеплее всего плавать в Сочи и Адлере - здесь вода прогрета до 26 градусов
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«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.

19 августа теплее всего плавать в Сочи и Адлере - здесь вода прогрета до 26 градусов. В Джубге чуть прохладнее – 25,5 градусов. В Геленджике водичка прогрелась до 24,4 градусов.

Освежающие заплывы в Анапе и Новороссийске – 23,3 градуса и 23,6 соответственно.

Приятная вода на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура моря поднялась до отметки 24,8 градусов, в Приморско-Ахтарске и Ейске держится на отметке 24,4 градуса.

Напомним, в Анапе снова запретили купаться на надувных матрасах. Ограничения наложены из-за сильного ветра и донного течения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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