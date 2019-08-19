СЕГОДНЯ 08:46 2019-08-19T08:46:21+03:00

На Кубани за 2019 год более 700 тысяч детей прошли профосмотры Фото: Архив "КП"

Это более 65 процентов от запланированного на год количества

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В рамках нацпроекта «Демография» в Краснодарском крае врачи проводят множество различных обследований для того, чтобы выявить у людей заболевания на ранней стадии. Детям уделяется особое внимание.

За 2019 год уже более 700 тысяч детей прошли профилактические осмотры. Это только более 65 процентов от запланированного на год количества детей.

- В роддомах и перинатальных центрах региона есть все необходимое для оказания медпомощи в первые дни жизни младенца. Продолжается дооснащение современным оборудованием детских поликлиник. В прошлом году было закуплено почти 500 единиц медоборудования, еще 329 планируется поставить в этом году, - сообщили в пресс-служба краевого минздрава.

На прошедшей неделе в край было доставлено 38 современных аппаратов ультразвукового исследования. На их закупку из федерального и краевого бюджетов выделено 129 миллионов рублей.

Напомним, в Краснодаре врачи предотвратили инсульт у 74-летней женщины. Они быстро поставили пациентку на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU