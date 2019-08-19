В Краснодаре после дождя спецтехника ликвидирует несколько подтоплений

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-19T09:01:42+03:00

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- В Краснодаре 12 единиц спецтехники ведут работы по откачке воды на участках улиц Российской, Троицкой, в районе Пригородной и Ростовского шоссе, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- В ночь с 18 на 19 августа, вакуумные машины заранее направили для дежурства на проблемные территории. Во время ливня сотрудники «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта» провели объезд. В некоторых районах города они обнаружили участки улиц, которые залило. Но сейчас дороги - в проезжаемом состоянии. Общественный транспорт ходит в обычном режиме, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, из-за дождя рано утром временно встали трамваи - с 06:30 до 07:05. Это произошло в районе улиц Вишняковой и Переходной. Подтопления оперативно ликвидировали.

Сильный ливень шел в столице Кубани в ночь с 18 на 19 августа с 04:30 до 07:00.

ИСТОЧНИК KP.RU