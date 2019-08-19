Плохая погода в Сочи повлияла на сценарий сериала «Воронины»

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-19T10:26:23+03:00

Об этом в своем профиле в Instagram заявила Екатерина Волкова, которая исполняет одну из главных ролей

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Из-за плохой погоды в Сочи пришлось экстренно переписать сценарий «Ворониных».

Планировалось, что будут сняты несколько сцен на побережье Черного моря для очередного сезона ситкома. Однако из-за сильных ливней пришлось резко менять планы. Спасли ситуацию сценаристы, которые оперативно внесли поправки и продолжить работу удалось даже во время ливней.

Волкова пожаловалась, что непогода преследует их команду почти всегда, когда дело доходит до съемок на природе.

«Благо с нами прилетели и сценаристы, которые переписали сценарий на месте, и можем снимать даже в таких условиях», - написала в своем Instagram актриса Екатерина Волкова, которая исполняет одну из главных ролей.

Напомним, в субботу на Сочи обрушился тропический ливень. Всего за полтора часа под воду ушли многие улицы в разных частях города.

ИСТОЧНИК KP.RU