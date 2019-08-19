На Кубани легковушка врезалась в дерево, пострадали три человека

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-19T10:37:14+03:00

Их доставили в больницу

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В Краснодарском крае 18 августа в 16:30 в районе поселка Прогресс произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 18-летний водитель ВАЗ-2108 превысил допустимую скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести в больницу доставили водителя и двух пассажиров 18 и 35 лет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ночью 18 августа трое взрослых и подросток пострадали в аварии в Сочи. Легковушка врезалась в бордюр, а затем в дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU