«Миссис Россия-2019» отказалась ехать на мировой этап конкурса красоты

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-19T11:19:59+03:00

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Сразу после того, как стало известно, что титул самой красивой женщины страны достался 33-летней матери двоих сыновей из Геленджика Екатерине Нишановой, на победительницу обрушилась волна критики. Почти каждый интересовался – сколько стоила ее победа. Порой обладательнице заветной короны писали откровенные оскорбления.

После такой травли женщине пришлось закрыть свои профили в социальных сетях, а также отключить возможность комментирования.

Синее платье и макияж не понравились победительнице на церемонии награждения\ФОТО: Екатерина Нишанова

- Я не осуждаю людей, которые меня критикуют или недовольны моей победой. У них есть право на свое мнение. На самом деле мне не понравился мой макияж и образ на награждении. Мне нанесли слишком уж много косметики. Поэтому отчасти я немного согласна с негативными комментариями. Ведь макияж нам делали организаторы, мы образ не выбирали, - призналась Екатерина.

Позже женщина сообщила, что Россию на международном конкурсе представлять не будет. Но в Катай все же поедет.

- Хочу поддержать Ксению Кривко (маму четверых детей из Кемерово - Авт.). Мы одна команда. И наша задача показать всем, что женщины России самые лучшие, - сказала Екатерина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725751" frameborder="0"></iframe> Екатерина Нишанова победила на "Миссис Россия - 2019" с песней.Источник: Екатерина Нишанова

ИСТОЧНИК KP.RU