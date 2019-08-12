«Миссис Россия – 2019» Екатерина Нишанова: «Я не делала ни одной пластической операции»

Сразу же после церемонии награждения, фотосессии и раздачи автографов в соцсетях 33-летней жительницы Геленджика Кати Нишановой материализовались тролли и разномастные хэйтеры. Каждый второй интересовался – сколько стоила победа. Самые дерзкие оскорбляли обладательницу первого места. Кто-то из скептиков заметил, что в профиле у Нишановой уже давно висит фраза «Миссис Геленджик 2019 - будущая Миссис Россия 2019». Мол, королева-то ненастоящая!

В Геленджике же Екатерину знают как сотрудницу благотворительной организации «Радость жизни», которая помогает детям-инвалидам. Маму, жену, просто милую девушку.

В этом году она победила на региональном отборочном туре «Миссис Геленджик – 2019». И тут же с жаром стала готовиться к всероссийскому этапу. Ее соцсети – как отчет о всех этапах подготовки. Вот участницы ездили в монастырь. Вот они на фотосессии, вот участницы дефилируют по подиуму в дресс-коде и т.д.

Екатерину Нишанову поддерживала вся семья, они поехали на награждение в Москву\ФОТО: Екатерина Нишанова

11 августа в Москве состоялся финал конкурса. Выбирали из 27 конкурсанток. Участвовать в нем могли только замужние дамы от 22 до 43 лет. Обязательным требованием было наличие хотя бы одного ребенка в семье. В этом году у всех конкурсанток вместе – 58 детей и шесть внуков.

Победила Екатерина Нишанова, она и спортом занимается, и благотворительностью. Ее младшая сестра с рождения страдает тяжелой формой аутизма. Поэтому Екатерина еще сотрудничает с организацией «Радость жизни», которая помогает детям-инвалидам.

- Я стала «Миссис Россия» 2019 - не верится, что это финал, вроде 6 месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло! Мои ощущения - эмоции переполняют настолько, что выразить не возможно! Счастье, радость и гордость за себя! - написала в своем Инстаграме Екатерина Нишанова.

Полгода помогали женщине в подготовке несколько специалистов: наставник по ораторскому искусству, специалист, который учил вести соцсети, авторы видео-визитки для конкурса, дизайнер платья и дресс-кода.

Многие думают, что на подобных конкурсах оценивают только красоту. Но в «Миссис Россия», прежде всего, смотрели на таланты участниц, а не параметры фигуры.

- Каждая участница готовила творческий номер, показывая и раскрывая свои таланты, - продолжает Екатерина. - На конкурсе «Миссис Геленджик 2019» в творческом номере я танцевала со всей семьей. В этот раз я решила петь. Тем более у меня всегда была мечта спеть. Этот номер готовили 2 месяца. Во время выступления у меня открываются крылья под слова песни, а потом зажигаются яркими огнями, также со мной танцует шоу балет. Песню я выбрала «Миссис Россия 2002» Анжелики Агурбаш – «Слышишь, я так тебя люблю!».

Синее платье и макияж не понравились победительнице на церемонии награждения\ФОТО: Екатерина Нишанова

После победы на конкурсе аккаунт Инстаграм Екатерины Нишановой начали атаковать недоброжелатели, которые засомневались, что женщина обошлась без пластических операций и богатого мужа. Мол, победу на конкурсе ей обеспечил кошелек супруга. К слову, муж «Миссис России – 2019» - известный в городе бизнесмен.

- Я ни разу не обращалась к пластическим хирургам, - рассказала в эксклюзивном интервью «КП-Кубань» Екатерина Нишанова. – Нос мой от природы, про него чаще всего писали в комментариях. Я хожу к косметологу. А чтобы быть в форме, занимаюсь фитнесом. Да, мой супруг состоятельный человек, я не могу обеднеть, чтобы нравиться кому-то больше в интернете. Страницу Инстаграм закрыла, чтобы переждать волну негатива и как следует отдохнуть. Я не осуждаю людей, которые меня критикуют или недовольны моей победой. У них есть право на свое мнение. На самом деле мне не понравился мой макияж и образ на награждении. Мне нанесли слишком уж много косметики. Поэтому отчасти я немного согласна с негативными комментариями. Ведь макияж нам делали организаторы, мы образ не выбирали.