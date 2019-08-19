В Краснодаре отремонтировали улицу Геологическую

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-19T12:22:32+03:00

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В Краевой столице отремонтировали улицу Геологическую. Она соединяет Ростовское Шоссе с Российской. Ее обновили на всем протяжении. Она растянулась на 1,17 километр. Дорога поможет разгрузить другую улицу - Петра Метальникова. Ремонт провели в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные работы».

- До ремонта она была в разбитом состоянии, даже проехать было сложно. Теперь это полностью обновленная двухполосная качественная дорога, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

- Рабочие приступили к ремонту еще в мае, специалисты уложили новый слой асфальта, укрепили обочины, нанесли свежую разметку, установили дорожные знаки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, Краснодар получил шесть участков для строительства школ и детских садов. Об этом стало известно на совещании, которое провел Евгений Первышов.

ИСТОЧНИК KP.RU