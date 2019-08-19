Следователи Белореченского района навестили девочку, которую мать оставила в кафе

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-19T12:54:27+03:00

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Следователи Белореченского межрайонного следственного отдела СКР по краю навестили девочку, которую 12 августа мать оставила в одном из кафе.

Напомним, тревогу забили работники заведения. Их насторожило, что кроха сидит совсем одна, при этом никого из взрослых рядом не было. С девочкой попытались поговорить, но она застенчиво отворачивалась в сторону. А потом вынула из кармашка детских шорт и отдала официанту клочок бумаги, на котором было написано имя девочки, ее возраст, а также просьба найти ей новых родителей.

В кратчайшие сроки нашли мать ребенка, которой оказалась 35-летняя жительница Республики Адыгеи. Она состоит в официальном браке с жителем Нджамена Республики Чад. Из-за трудного материального положения она не могла обеспечить детей всем необходимым, отец финансовой помощи семье не оказывает.

Девочка была доставлена в лечебное учреждение Белореченска, откуда ее потом забрала к себе домой бабушка.

- Сотрудники ведомства вручили девочке подарок и сладкое угощение. Они пообщались с девочкой и ее бабушкой, предложив, в случае необходимости оказать помощь, заверив, что продолжат следить за судьбой ребенка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU