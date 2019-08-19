На Кубани судебные приставы арестовали 15 тракторов
В Динском районе Краснодарского края в рамках исполнительного производства о взыскании крупной задолженности приставы арестовали сельскохозяйственную технику.
- 15 тракторов, находящихся в залоге у кредитной организации, изъяли у предприятия, которое находится в станице Старомышастовской. Сейчас организация проходит процедуру банкротства – общая сумма задолженности составляет несколько миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Вся техника направлена представителю взыскателя – кредитной организации.
Напомним, в Крыловском районе заблокировали сайты, на которых продавали дипломы. На них были размещены сведения о стоимости услуг и способах заказа.
ИСТОЧНИК KP.RU