На Кубани судебные приставы арестовали 15 тракторов

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-19T13:10:53+03:00

Они находились в залоге у кредитной организации

Изменить размер текста: A A

В Динском районе Краснодарского края в рамках исполнительного производства о взыскании крупной задолженности приставы арестовали сельскохозяйственную технику.

- 15 тракторов, находящихся в залоге у кредитной организации, изъяли у предприятия, которое находится в станице Старомышастовской. Сейчас организация проходит процедуру банкротства – общая сумма задолженности составляет несколько миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Вся техника направлена представителю взыскателя – кредитной организации.

Напомним, в Крыловском районе заблокировали сайты, на которых продавали дипломы. На них были размещены сведения о стоимости услуг и способах заказа.

ИСТОЧНИК KP.RU