В Новороссийске мужчина хотел вынести из магазина бутылку алкоголя

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-19T13:18:48+03:00

Нанесенный ущерб составил около 4 тысяч рублей

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По сигналу «Тревога» на охраняемый объект выехал отряд вневедомственной охраны Росгвардии.

- В одном из гипермаркетов Новороссийска молодой человек предпринял попытку вынести из магазина неоплаченную бутылку алкоголя. По предварительным данным, нанесенный ущерб составил около 4 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Задержанным оказался 28 -летний местный житель, который привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу.

Для дальнейшего разбирательства парня передали сотрудникам полиции.

Напомним, в Анапе 35-летний мужчина похитил у нового знакомого чемодан с деньгами. В нем находилось 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU