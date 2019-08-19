2019-08-19T13:33:48+03:00
Здоровье

Более 400 жителей Тимашевского района прошли обследование у краевых онкологов

Профильные врачи провели консультативно-диагностический прием
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Краснодарском крае прошли выездные обследования «Кубань против рака». Специалисты краевого онкодиспансера провели консультативно-диагностический прием жителей Тимашевского района в прошедшую субботу, 17 августа.

Как прокомментировали в министерстве здравоохранения региона, граждане прошли необходимые ультразвуковые и лабораторные исследования, маммографию. Всего осмотрели 412 человек. Те, у кого нашли подозрения на онкозаболевания направят на дополнительное обследование и лечение в краснодарский краевой онкодиспансер №1.

-Осмотр можно пройти и вне акций. Для этого достаточно обратиться в смотровой кабинет своей поликлинике: в будни до 20:00, в субботу до 16:00 часов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Напомним, на Кубани за 2019 год более 700 тысяч детей прошли профосмотры. Это более 65 процентов от запланированного на год количества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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