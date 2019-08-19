По Краснодару снова проводят романтические прогулки

СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-19T15:50:04+03:00

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Эти пешеходные экскурсии настолько популярны у горожан, что когда их перестали проводить, люди заволновались. Мол, вернутся ли они? Романтические прогулки по Краснодару стали устраивать еще в прошлом году и проводили раз в месяц. Но на лето экскурсоводы ушли в отпуск и вот снова возвращаются.

- 24 августа в 12:00 мы открываем новый сезон романтических прогулок по историческому центру Краснодара, - сообщили в Краснодарском краевом художественном музек имени Ф. А. Коваленко. - Попробуем снова воссоздать обстановку старого Екатеринодара, мироощущение его горожан после того, как сам город становится светским и стремится к европейским романтическим идеалам.

Сама прогулка рассчитана на два часа. Экскурсантов за это время познакомят с архитектурными и скульптурными памятниками центра Краснодара. Расскажут истории любви и романтические легенды. Ну и конечно же покажут известные места свиданий.

Маршрут начнется в художественном музее имени Ф.А.Коваленко. Здесь участникам прогулки расскажут о его основателе – очень романтичной натуре, покажут картины, которые написали известные влюбленные. А потом экскурсия продолжится на Площади искусств, пройдет по Екатерининскому скверу, улице Пушкина и завершится в Городской саду.

ИСТОЧНИК KP.RU